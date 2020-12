IN GIUNTA

PORDENONE Meno 200mila euro di entrate da addizionale Irpef rispetto al 2019, ma cali anche nell'imposta comunale sulla pubblicità e, d'altra parte, un'attenta analisi delle spese correnti per cercare di contenerle e razionalizzarle: sono alcune delle caratteristiche del bilancio di previsione che affronta le incertezze legate alla pandemia e che sarà presentato al Consiglio comunale oggi pomeriggio a partire dalle 17.30. Il bilancio pareggia a 122.402.077,63 euro. Sul fronte delle entrate spiccano 27 milioni 835mila euro di entrate tributarie, 45 milioni 687mila euro di trasferimenti, 16 milioni 365mila euro di entrate extratributarie e nove milioni 543mila euro in conto capitale, mentre fra le spese 92 milioni 661mila sono quelle correnti e 12 milioni 276mila quelle in conto capitale.

TASSE

La previsione di entrata formulata per il 2021 tiene ovviamente conto delle riduzioni rilevate nel 2020 sulla riscossione di alcuni tributi, soprattutto per quanto riguarda l'addizionale Irpef. Il gettito previsto di un milione 480mila euro (rispetto al milione 680mila del 2020, poi portato a un milione 280mila) è coerente con la riduzione stimata per il 2021 del tributo a seguito della crisi economica verificatasi nel corso dell'anno a causa della pandemia, che si riverbera sui redditi da lavoro dipendente. La previsione degli anni 2022 e 2023, invece, è prevista in linea con il dato iniziale del 2020, auspicando che nei due anni indicati possa verificarsi una seria ripresa dell'economia. In calo da un milione e 300mila a un milione 200mila anche l'imposta per la pubblicità almeno nell'anno a venire, anche a causa del ripercuotersi della crisi dovuta alla pandemia. Si è stimato invece che nel 2022 e 2023 possa esservi una ripresa economica e per tale motivo è stata formulata una previsione di entrata crescente. Distribuzione di dividendi. L'entrata prevista in bilancio, un milione 844mila euro, è principalmente quella derivante dalla distribuzione di riserve e dividendi Atap, con i dividendi 2020 (un milione 594mila euro) che sono stati interamente rinviati al 2021. A tali previsioni si somma nel 2021 la somma di 250mila euro di riserve Hydrogea rinviate con variazione dal 2020 e nel 2022 e 2023 la previsione di riparto di utili Gsm per 100mila euro. Entrate extratributarie. Previsto un leggero calo, da un milione 635 mila 500 a un milione 563mila 500, delle somme che l'ente prevede di incassare a fronte dell'erogazioni di servizi, sia istituzionali che a rilevanza commerciale. Le previsioni sono state formulate tuttavia in considerazione del trend storico, mentre le tariffe resteranno inalterate.

LE MISSIONI

Nel taglio complessivo delle spese previsto fra il 2021 e il 2023, che prevede di passare da 122 milioni 402mila a 111 milioni 982mila, le maggiori riduzioni interessano istruzione e diritto allo studio, politiche giovanili, sport e tempo libero, assetto del territorio ed edilizia abitativa, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente, tutela della salute, sviluppo economico e competitività. Aumentano invece le risorse destinate a tutela e valorizzazione dei beni culturali e soccorso civile.

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

