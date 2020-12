CONSIGLIO

PORDENONE Sarà l'ultimo bilancio del mandato del sindaco Alessandro Ciriani e anche un documento segnato dalle incertezze legate alla pandemia. Al via questa mattina alle 9, in videoconferenza, la lunga maratona per l'approvazione del prospetto finanziario e dei relativi allegati: il bilancio è già stato presentato dall'assessore Mariacristina Burgnich all'assemblea nel corso dell'ultima seduta, una decina di giorni fa, e dunque in questo caso si partirà direttamente dalle eventuali richieste di chiarimenti e dal dibattito.

IL QUADRO

L'anno del Covid si riflette nel documento, fra l'altro, in una previsione di 200mila euro in meno di entrate da addizionale Irpef rispetto al 2019, ma anche in cali nell'imposta comunale sulla pubblicità e, d'altra parte, un'attenta analisi delle spese correnti per cercare di contenerle e razionalizzarle. «È un bilancio di continuità del dettato programmatico di questa amministrazione - ha concluso Burgnich in sede di presentazione -, che guarda alle fasce più deboli, ai minori, agli anziani, ai giovani, alle famiglie, a chi in questo momento si trova in difficoltà anche economica, alla sicurezza dei cittadini nella loro quotidianità, a strade, vie, piazze, scuole, al benessere degli animali, alle attività economiche, all'associazionismo».

Dopo le comunicazioni del sindaco sul prelievo dal fondo di riserva per spese correnti urgenti, si entrerà nel vivo, con l'esame delle delibere presentate dall'assessore Burgnich: due ratifiche delle deliberazioni giuntali relative alla variazione di bilancio per spese correnti e d'investimento e applicazione dell'avanzo di amministrazione, la modifica e l'integrazione al regolamento per la disciplina della Cosap, l'aggiornamento del Dup, l'aliquota e le modalità di applicazione dell'Imposta municipale propria e l'approvazione delle tariffe Tari, la conferma dei correttivi per il calcolo delle tariffe Tari per le categorie economiche sulle quali la tassa pesa di più e l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 con la nota integrativa e gli allegati. All'ordine del giorno, presentato dall'assessore alle Politiche sociali Eligio Grizzo, anche l'atto di delega triennale con il quale i Comuni affidano all'Asfo la gestione dei servizi socio-assistenziali a favore della popolazione disabile.

I QUESITI

Tre le interrogazioni, tutte del gruppo consiliare del Pd, su emergenza Covid, trasporto pubblico locale e sicurezza idraulica, oltre a svariate mozioni, alcune datate, come la richiesta di istituzione del registro di bigenitorialità (Fratelli d'Italia) e la questione della solidarietà alla senatrice Liliana Segre, la cui discussione è già stata iniziata e in seguito rinviata.

Lara Zani

