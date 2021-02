BILANCI DIFFICILI

PORDENONE L'anno terribile che le case di riposo hanno attraversato avrà ricadute assai pesanti anche sui bilanci degli enti e delle società. Perdite e conti in rosso per il 2020 che rischiano però di trascinarsi anche nel 2021. Anno per il quale non sono affatto esclusi possibili aumenti delle rette per poter portare i bilanci in pareggio. Mano a mano che la scomparsa dei focolai e la campagna vaccinale aprono uno scenario più sicuro e tranquillo in diversi centri per anziani (nel Friuli occidentale sono 17 le case di riposo convenzionate con l'Asfo) si sta ricominciando ad accogliere nuovi ospiti. I tanti drammi delle morti di anziani nelle settimane e nei mesi scorsi hanno purtroppo lasciato molti posti vuoti. E dopo lunghi mesi di blocco degli ingressi le liste degli anziani in attesa di un posto si stanno allungando, con tutto ciò che questo comporta anche per le famiglie. Per questo - compatibilmente con le condizioni di sicurezza e le garanzie sanitarie - le residenze si stanno attrezzando per ri-accogliere nuovi anziani. Tampone, isolamento dei nuovi arrivi, vaccino, visite parenti ancora limitate: questo il protocollo seguito per ricominciare a dare ospitalità.

RESPIRO AI CONTI

Rioccupare a poco a poco i posti letto rimasti vuoti per le case di riposo ovviamente significa anche ridare respiro ai conti - attraverso le rette pagate dalla famiglie - messi in forte difficoltà dal virus pandemico. I posti, nelle 17 strutture del territorio provinciale, che oggi sarebbero occupabili si aggirano tra i 250 e i 300: solo le due case di riposo di San Vito e di Spilimbergo (le strutture più drammaticamente colpite dall'emergenza sanitaria nella seconda ondata tra novembre e dicembre) ne contano 120, circa 60 per ciascuna. Non per tutti si può subito pensare all'occupazione, l'accoglimento sarà molto graduale e il ritorno al livello di saturazione avverrà certamente non prima dell'estate. Ma in alcune situazioni di necessità si è già cominciato a dare qualche prima risposta alle richieste delle famiglie in lista d'attesa per anziani non-autosufficienti. Ci vorranno, dunque, parecchi mesi prima di poter tornare al normale turn-over dei posti. Complessivamente i posti letto nelle case di riposo provinciali sono poco meno di duemila: circa 1.900 per non autosufficienti e un centinaio per gli anziani che sono in grado di gestirsi in autonomia.

SPESE E COSTI

A mettere in seria difficoltà i conti delle residenze per anziani sia i mancati ricavi (le rette venute meno) che le maggiori spese per affrontare la pandemia. Questo secondo capitolo è stato parecchio oneroso: dispositivi di sicurezza per il personale, sanificazioni continue, tamponi in convenzione con i privati. In alcuni casi la spesa è stata anche superiore ai 200 mila euro. Con conseguenti bilanci in rosso di quasi 300 mila euro. In qualche caso, per la prima volta, alcune direzioni hanno dovuto bussare alle banche per pagare spese e fornitori. Una botta tremenda per la gestione che rischia di riverberarsi anche nel 2021 con possibili rischi di aumenti delle rette. A novembre la Regione ha stanziato ben 8 milioni per supportare le case di riposo: circa 700 euro di ristoro per ciascun posto letto. Una cifra che aiuterà a coprire le perdite. Ma gli istituti, dove i tagli dei costi sono difficilissimi poiché si lavora nei servizi alle persone fragili, hanno la necessità di tornare presto a incassare per mantenere alta la qualità dei servizi.

