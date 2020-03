IL RACCONTO

PORDENONE Prima la rassicurazione: «Sto benissimo». Poi l'informazione, comunicata con un po' di malinconia: «Non posso tornare a casa dalla mia compagna e da mia figlia. La mia abitazione di Tramonti di Sotto è troppo piccola per garantire un isolamento sicuro. Così sono tornato da mia madre, che ha 85 anni». Giampaolo Bidoli, consigliere regionale tramontino del Patto per l'Autonomia, è tra gli otto politici regionali in quarantena. «Ma non ho alcun sintomo», precisa. La sua storia, però, è paradigmatica: martedì sera, quando ha ricevuto la notizia della positività al Coronavirus del collega Igor Gabrovec, era in un bed & breakfast nel capoluogo regionale. «Lo faccio sempre quando ci sono tre giorni di Consiglio», spiega oggi. Quel rifugio, però, per qualche ora si è trasformato in una prigione, pur confortevole. «In attesa delle direttive ufficiali - ha precisato Bidoli - sono rimasto nella mia stanza. Poi oggi (ieri, ndr) sono potuto rientrare per avviare l'isolamento domiciliare di 14 giorni». Ma le difficoltà non erano finite: Bidoli, infatti, non è potuto rientrare a casa sua. È costretto a vivere di nuovo nell'abitazione della madre 85enne: «Ha due piani - ha spiegato il consigliere regionale - e può garantire un'adeguata separazione tra me e lei in tutte le fasi della giornata. Mia madre è in buona salute nonostante l'età, ma cercherò ovviamente di evitare i contatti stretti. Mi hanno detto di lavarmi da solo gli indumenti, di utilizzare posate usa e getta oppure di sanificare quelle normali più volte. Dovrò provarmi la febbre ogni 12 ore e riferire la mia temperatura all'Azienda sanitaria. Posso uscire per delle camminate, da solo. Ne approfitterò per rimettermi in forma».

Giampaolo Bidoli era in aula a Trieste durante il consiglio regionale che si era riunito martedì mattina. Sostiene di non aver avuto contatti ravvicinati con il collega Gabrovec, poi risultato positivo. «Non l'ho praticamente visto - ha affermato rientrando in provincia di Pordenone - ed è molto difficile che io possa aver preso da lui il Coronavirus. Non ho sintomi e per ora non mi è stato fatto il tampone. Il consiglio regionale si riunisce in una sala grande e la distanza tra me e lui era sicuramente superiore ai due metri. Ma la prassi è questa, e ora devo rimanere in isolamento per due settimane». Bidoli è uno dei consiglieri che siedono più vicini a Gabrovec. Per questo si sono attivati i protocolli di sicurezza.

M.A.

