Biblioteca multimediale, il Comune rinuncia alla Cassazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPORDENONE Niente Cassazione per la controversia con l'azienda Luci costruzioni spau: il Comune ha deciso per una transazione con l'azienda alla quale era stata affidata la realizzazione della nuova biblioteca multimediale di piazza XX Settembre o, per meglio dire, con il suo curatore, dal momento che nel frattempo la ditta è fallita. Nel corso dei lavori era sorto un contenzioso tra le parti, che ha portato alla risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore e a escutere la fideiussione di 136mila 797 euro. L'azienda aveva dunque...