Bestemmie e scritte volgari I residenti pagano la pulizia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPORDENONE Entrambe le pareti, ma anche le colonne che intervallano le vetrine laterali dei negozi, erano piene di scritte. C'erano messaggi d'amore - e passi - ma anche frasi offensive e volgari, persino bestemmie in bella vista che accoglievano i passanti in transito dal Bronx a corso Vittorio Emanuele. La situazione era stata segnalata più volte dai residenti, che in passato si erano rivolti anche al Comune, che però ha sempre avuto altre priorità. Così, negli scorsi giorni, i residenti hanno deciso di fare da soli, senza...