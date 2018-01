Bersaglieri in lutto per il generale Cito oggi l'ultimo saluto a Roveredo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ADDIOROVEREDO IN PIANO Bersaglieri in lutto per la morte del generale Salvatore Cito. Aveva 86 anni ed era molto amato. Fiero della sua appartenenza ai fanti piumati, di origini pugliesi, aveva cominciato la sua carriera proprio in Friuli, precisamente a Tauriano, dove arrivò da giovane tenente. Dopo una parentesi in Piemonte, fu assegnato nuovamente in Friuli. La sua carriera, di cui andava molto orgoglioso, si è sviluppata tra l'8° Bersaglieri di via Montereale a Pordenone, la caserma Zappalà di Aviano e la Fiore di Pordenone. Ovunque...