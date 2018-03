Beccacce pedinate dai cacciatori grazie alla nuova tecnologia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO STUDIOPORDENONE Le beccacce di passaggio in Friuli sono finite in un mirino speciale, che nulla ha a che fare con le doppiette dei cacciatori iscritti alla Federazione italiana della caccia. Da tempo, infatti, è stato dato l'avvio all'acquisto di trasmettitori satellitari realizzati da una ditta specializzata. Vengono applicati ad esemplari di beccaccia catturati durante la fase di migrazione e consentono di seguire le beccacce nei loro spostamenti in tempo reale. Danno la possibilità di ricavare tutta una serie di dati scientifici...