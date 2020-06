BEATO ODORICO

PORDENONE L'amico del beato non si può dimenticare. Il Comitato per la santificazione di padre Marco d'Aviano ha messo a punto il programma delle iniziative destinate a ricordare la figura di padre Venanzio Renier, vicepostulatore della causa di canonizzazione del fraticello di Villotta, a lungo rettore della chiesa del Cristo a Pordenone, scomparso alla vigilia del secolo di vita. I condizionamenti sociali e sanitari di questo tempo commenta Walter Arzaretti, il factotum del gruppo - non fermano il nostro impegno. Il religioso originario di Chioggia morì a Conegliano il 17 giugno del 2008. Per questo aggiunge Arzaretti -, proprio nel sacro edificio del centro storico cittadino celebrerermo la sua figura e il suo impegno attraverso la predica di monsignor Romano Nardin, unendovi il trigesimo del pordenonese Giuseppe Biason, già collaboratore fedelissimo di Venanzio. Recentemente è mancato pure padre Aurelio Blasotti, l'ultimo guardiano del convento del Cristo, dal 2002 al 2005. Purtroppo sono stati ben 10 i cappuccini vittime del virus nella Provincia triveneta dell'ordine.

Questo rito è stato preceduto da quello votivo del Beato Marco, in questo caso nella chiesa dei Cappuccini di Conegliano, martedì alle 18, presieduto dal religioso portogruarese Licinio Pasqualotto. Ad Aviano, di fronte alla sepoltura di Renier si è tenuta la messa parrocchiale. Non è finita: un'altra a Chioggia, nella chiesa dei Filippini e il primo luglio alle 18.30 in via Ronchi. Sabato 27 giugno, alle 17, rito all'aperto davanti ai ponti pasianesi di Tremeacque, intitolati al Beato Marco sei anni fa. Sarà il nostro ringraziamento a Dio per aver preservato la nostra terra puntualizza ancora il factotum - nella fase più acuta dell'epidemia e per la riapertura delle attività pastorali e del confine fra regioni del Friuli e del Veneto, segnato proprio da questi ponti sul Meduna e sul Livenza. La celebrazione è promossa dallo stesso comitato, insieme alle parrocchie di Ghirano e Villanova di Prata e con il concorso delle sorelle contermini di Rivarotta e Cecchini di Pasiano.

P.P.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA