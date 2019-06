Battaglia per le mura Mille firme anti-varco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA BATTAGLIAPORDENONE La battaglia per la difesa delle antiche mura cittadine di Pordenone raggiunge l'obiettivo: ieri mattina la raccolta di firme sulla petizione per salvare la cinta muraria ha superato quota mille. Per la precisione le sottoscrizioni raccolte alle 13 di ieri (quando gli esponenti del comitato cittadino hanno voluto festeggiare con un brindisi) erano 1012 quelle di residenti nel Comune di Pordenone e ulteriori 306 di residenti fuori Comune. Un risultato record che il comitato ha raggiunto in pochissimo tempo: le...