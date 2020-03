SUPERMERCATI

PORDENONE In un'altra giornata segnata dagli affollamenti fuori dai supermercati, che oggi resteranno chiusi perché resta in vigore l'ordinanza regionale firmata da Massimiliano Fedriga, il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, imprime un'ulteriore stretta sui comportamenti dei cittadini. Lo fa con l'ormai classico videomessaggio con il quale comunica con la città in tempo di quarantena. Stavolta non c'è un'ordinanza comunale, perché esistono già due quadri normativi di riferimento: uno nazionale, l'altro regionale. Quello che ha voluto fare ieri Ciriani è stato interpretare, nel senso più restrittivo possibile, le direttive presenti.

«Le passeggiate - ha detto - sono consentite solamente per ragioni comprovate di salute. Le deve fare chi ha bisogno e deve presentare un certificato medico che attesti la reale necessità del movimento all'aperto. Altrimenti l'obbligo resta solo uno: rimanere in casa. Chi deve andare a visitare un parente anziano, anche in un altro comune, lo può fare solo nel caso in cui lo stesso parente sia non autosufficiente. Quanto alle uscite nei giardini condominiali, sono sì consentite, ma in assoluta solitudine. Non ci devono essere nemmeno due persone nello stesso momento». Una visione ortodossa dei divieti imposti per contrastare la diffusione del Coronavirus. La decisione di chiudere anche i negozi di alimentari di domenica, però, ha sortito un effetto psicologico imprevisto anche sui pordenonesi, che ieri si sono messi - diligentemente, a dire il vero - in coda di fronte ai supermercati della città e della cintura esterna.

«Il mio consiglio - ha spiegato ancora Ciriani - è quello di non affollare i negozi che sono rimasti ancora aperti. Non ha senso, perché dopo la chiusura domenicale riapriranno regolarmente da domani. Chi gestisce i punti vendita si impegni a far rispettare le distanze di sicurezza, e in ogni caso i nostri agenti intensificheranno i controlli proprio in corrispondenza dei supermercati».

