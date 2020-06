CAPANNONI

PORDENONE Buoni propositi per il presente ma soprattutto per il futuro: recuperare il patrimonio esistente piuttosto che consumare ancora suolo a favore di una cementificazione selvaggia. Nell'edilizia privata, quindi con la realizzazione di nuove abitazioni, come nella costruzione di strutture per avviare attività artigianali ed industriali. Gli spazi ci sono e sono a disposizione di quegli imprenditori che vogliono investire a Pordenone. Un dato positivo che si registra ormai da diversi mesi riguarda i capannoni sfitti, che si trovano in zone produttive e direzionali, oggetto di acquisizione ed intervento. «Quelli più significativi - chiarisce l'assessore Amirante - riguardano il comparto produttivo con cinque attività, di cui tre in zona industriale a Vallenoncello (Viteria 2000 e RP Company) con la ristrutturazione di capannoni, in parte del tutto inutilizzabili e da sistemare, e l'acquisizione del fabbricato dove aveva sede l'ex Mercatone Zeta di via Nuova di Corva. Quest'ultimo sarà trasformato in una nuova realtà produttiva». Altri due interventi riguardano un capannone in via della Tesa (al civico 1/B), destinato a commercio all'ingrosso da parte di Impiantistica Srl, e uno nel polo logistico dell'Interporto di Pordenone. In questo caso l'interessamento è della Gelinova Group. «Tutti gli interventi, che sono stati oggetto di apposita deliberazione consiliare tra l'autunno del 2019 e lunedì scorso - evidenzia l'assessore Amirante - hanno consentito di ampliare insediamenti non residenziali (industriali, commerciali e direzionali) esistenti, consolidando il tessuto produttivo della città e riqualificando (anche con interventi di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili) il patrimonio edilizio esistente. Senza consumare nuovo suolo». Lo stesso ragionamento vale per la caserma Mittica, prossima alla dismissione per trasferirsi in Comina, sito che l'amministrazione Ciriani vorrebbe in futuro fare proprio. «Il 40 per cento della superficie anticipa Amirante abbiamo già deciso di destinarlo a verde pubblico: nasceranno due polmoni attivi, aree che se da un lato contribuiranno a mitigare l'ambiente, ad assorbire le polveri sottili ed ad abbassare le temperature, dall'altro avrà la funzione di raccogliere e laminare le acque meteoriche che provengono dalla Comina, che in questo momento funge da grande raccoglitore».

Per quanto riguarda l'utilizzo del restante 60 per cento dello spazio a disposizione, man mano che ci sarà l'interesse del pubblico, del privato o di entrambi verranno definite nuove destinazioni e il piano, di volta in volta, andrà verificato e adeguato. Guardando alle esigenze attuali, gli spazi potrebbero essere destinati ad un parcheggio a servizio dell'ospedale cittadino, ad un intervento di social housing (edilizia residenziale sociale o edilizia abitativa sociale pensata, soprattutto, per giovani coppie o per genitori separati) e alla realizzazione di una nuova scuola.

Al.Co.

