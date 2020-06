L'INTERROGAZIONE

PORDENONE Questa interrogazione desidera sollevare all'attenzione dell'assise democratica regionale il tema della carenza degli organici nelle scuole che, quest'anno più che in passato, necessita di trovare risposte per famiglie e territorio. Lo afferma in una nota il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alessandro Basso, riferendosi all'interrogazione con la quale si è fatto promotore in Consiglio regionale di un'accorata richiesta di intervento per scongiurare la situazione di carenza di personale nelle scuole del territorio.

RIGIDITÁ

Incredibile - aggiunge Basso - che proprio quest'anno si manifesti la rigidità dell'ufficio triestino che applica in modo pedissequo le regole dettate dal ministro Lucia Azzolina, senza avere quella necessaria e doverosa attenzione verso il momento storico in cui viviamo. Il mancato accoglimento di classi mette a repentaglio il futuro di scuole preziose per le comunità di riferimento: bisogna infatti ricordare che, quando viene a mancare una classe, si rischia di finire con la chiusura l'intero plesso scolastico. L'esponente di FdI aggiunge che anche l'assessore regionale all'Istruzione, Alessia Rosolen, ha evidenziato che il tema da me sollevato costituisce un elemento di evidente criticità e assoluta rilevanza. L'intenzione dell'Ufficio scolastico regionale di procedere con il taglio degli organici comprometterà il funzionamento di uffici e segreterie. Inoltre, alla luce dell'emergenza in corso, anche la garanzia della partenza del nuovo anno scolastico metterebbe in serie difficoltà interi istituti e comprensivi. Come, per esempio, quelli di San Vito, Chions, la scuola d'infanzia di Palse, Caneva e Pravisdomini, tutti in provincia di Pordenone.

COLLABORATORI

Il numero insufficiente di collaboratori scolastici non permetterà la sanificazione e il taglio con l'accetta degli assistenti amministrativi paralizzerà le segreterie. Sono soddisfatto - conclude Basso - che Rosolen si sia dichiarata disponibile ad adoperarsi con ogni mezzo al fine di salvaguardare il sistema scolastico territoriale. Come Fratelli d'Italia non arretreremo di un centimetro: le scuole non si toccano e faremo tutto quanto in nostro potere per tutelare il sistema scolastico regionale. Il consigliere del resto conosce molto bene la situazione scolastica in particlare quella della provincia di Pordenone che in questo momento sta subendo i tagli maggiori. Basso, oltre che preside, infatti, ha avuto anche la delega dal sindaco di Pordenone per le questioni dell'Istruzione. Delega che ha lasciato una volta eletto in Regione, anche se continua a svolgere il ruolo di consigliere comunale.

