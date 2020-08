Apprendo da Facebook dell'ennesima chiamata alle armi dal fronte pentastellato in cui si mette in discussione, tra l'altro, la mia professione. Posto che non ho nulla da dover dimostrare, almeno in quel campo, nemmeno a chi mette in dubbio ciclicamente la modalità di accesso alla posizione di dirigente scolastico (concorso ordinario vinto al primo colpo), tengo a precisare che per i risvolti politici saranno i cittadini a valutare il mandato del sottoscritto in seno al partito che mi onoro di rappresentare in consiglio comunale e regionale. Così Alessandro Basso, consigliere regionale di Fratelli d'Italia in risposta al post Facebook pubblicato dal consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Mauro Capozzella. Non accetto lezioni di democrazia, da chi la democrazia la agisce in modalità diversa da quella che io e le persone che mi seguono intendiamo.Quanto alla richiamata vicenda del gioco d'azzardo, giova precisare che la posizione di Fratelli d'Italia è nitida e trasparente: siamo contrari e faremo tutto il possibile per concretizzare nelle sedi competenti (nel mio caso l'aula legislativa regionale) il percorso in cui crediamo e che è la nostra bandiera. Quanto all'emendamento transitorio di cui si parla nel seguitissimo ed elevatissimo dibattito pentastellato promosso dal collega Capozzella (insulti e offese come da loro costume, specchio del loro livello), specifico che si tratta di una misura, appunto, provvisoria per evitare di creare danni economici alle imprese già gravate dal periodo di lockdown».

