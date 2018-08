Base Usaf, ricomparsi i caccia invisibili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASE USAFAVIANO Non accadeva dai tempi della guerra nell'ex Jugoslavia (seconda metà degli anni 90 del secolo scorso, quando in Pedemontana fecero nido i famigerati F-117), ebbene ad inizio settimana all'aeroporto Pagliano e Gori di Aviano son tornati a farsi vedere i cosiddetti caccia invisibili americani. Stavolta si è trattato di un paio di F-22, i caccia stealth di quinta generazione, in pratica lo stato dell'arte in fatto di superiorità aerea. Sono atterrati furtivamente nel primo pomeriggio di lunedì e sono ripartiti a mezzogiorno di...