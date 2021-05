Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ESERCITAZIONEPORDENONE Da giovedì scorso e fino al 21 maggio, F-16 Fighting Falcons e HH-60 Pave Hawks del 31st Fighter Wing di Aviano parteciperanno all'esercitazione Astral Knight, che interesserà anche il sedime aeroportuale di Aviano. Astral Knight è un' esercitazione Joint and Multinational a guida Usafe a cui partecipa personale dell'U.S. Air Forces in Europe-Air Forces Africa, dell' U.S. Army Europe-Africa, U.S Special Operations...