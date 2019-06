Barriere anche di notte Pedoni al buio nel parco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ODISSEAPORDENONE L'atmosfera è quella di un ground zero, con il rumore delle ruspe più forte di quello delle macchine. Via Cappuccini, via Brusafiera, la metà di via San Valentino, via Candiani (alberi già tagliati), corso Vittorio, l'accesso al corso Garibaldi da via Damiani (a breve in chiusura), e poi la più chiacchierata delle ultime ore, via Mazzini. Il centro cittadino è per metà transennato, e stando al cronoprogramma, questo è solo l'inizio. LA NOVITÀIn queste ore, lungo le vie del centro, c'è un cantiere che monopolizza...