Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RIPARTENZA DIFFICILEPORDENONE Barba, capelli, unghie e cura del corpo, la zona arancione da domani permetterà a tutti gli operatori del benessere di ripartire dopo un mese di stop. Ma le difficoltà, anche organizzative, non sono poche. Per questo barbieri, parrucchieri ed estetiste (in regione sono quasi tremila le attività legate ai servizi alla persona) chiedono ai Comuni di allungare l'orario e di poter tenere aperto anche la domenica e...