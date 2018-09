Bar Grigoletti svaligiato di notte Slot nel mirino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COLPOPORDENONE Sono entrati da una finestra esterna e, senza grosse difficoltà, sono riusciti nel giro di pochi minuti a rubare i soldi contenuti all'interno delle slot machine e del cambiamonete. Prima di uscire hanno provveduto a prelevare il fondo cassa pochi spiccioli del bar. Amara scoperta, ieri mattina alle 5.30, per una dipendente del Bar Grigoletti che, una volta aperta la porta principale, ha potuto subito constatare che c'era qualcosa di strano. Non che il locale fosse stato messo a soqquadro, come capita spesso in questi...