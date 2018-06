Bando per le periferie, a guadagnarci anche attività produttive e commercio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BANDOPORDENONE Non solamente opere pubbliche, ma anche opportunità per le attività produttive dal bando per le periferie. In tutto, quattro milioni 125mila euro di finanziamento a fondo perduto per il comparto produttivo di Pordenone, spiega l'assessore Guglielmina Cucci, cui si deve l'intercettazione dei fondi e l'ideazione del progetto: Vogliamo che questa opportunità di sviluppo, che abbiamo fortemente cercato per il tessuto produttivo della città, venga conosciuta e colta da tutti gli interessati. Vogliamo supportare il mondo del...