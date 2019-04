Banda decapitata, davanti al gip resta in silenzio uno dei tre albanesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAPORDENONE Si è avvalso della facoltà di non rispondere l'albanese Edmond Et Hemaj detto Mondi, 34 anni, imbianchino di Conegliano, durante l'interrogatorio di garanzia che si è tenuto ieri mattina davanti al gip di Udine. Il giovane, difeso dall'avvocato Guido Galletti, si trova rinchiuso nel carcere del capoluogo friulano. Dalle indagini della Squadra Mobile di Pordenone è emerso che Et Hemaj, assieme ai due connazionali Darjel Prushi, 26 anni, e Nikoll Dobrozi, detto Niku, 26 anni, domiciliato a Treviso, sono gli autori di...