Bancarotte a catena Ultime sentenze per i crac di Polino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FALLIMENTIPORDENONE La ragnatela di bancarotte generata dai fallimenti delle società di Marco Polino, l'imprenditore di Roveredo condannato a 10 anni e 7 mesi per la truffa del fotovoltaico, era diventata una maledizione giudiziaria per il Tribunale di Pordenone. Davanti al collegio presieduto dal giudice Iuri De Biasi ieri il filone si è definitivamente chiuso. A Polino, difenso dall'avvocato Pierfranceso Scatà, è stato inflitto in continuazione con la condanna precedente un ulteriore mese e 10 giorni per la bancarotta documentale della...