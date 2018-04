Bancarotta New Operator in 4 a giudizio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BANCAROTTAPORDENONE La New Operator Srl di Pordenone fallì nel maggio del 2015 con un debito di 1,8 milioni nei confronti del Fisco. Il Tribunale si affidò al curatore fallimentare Paolo Pilisi Cimenti, che analizzando le documentazioni della società amministrata da Massimiliano Di Santolo e Bruno Padelletti trovò molte irregolarità. Segnalò le anomalie alla Procura, che aprì un fascicolo d'indagine per bancarotta ed emissione di fatture false che ha travolto anche coloro che hanno usato le fatture per indicare elementi passivi fittizi....