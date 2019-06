CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BANCAROTTA/1CRAC IDEAL PAINTPATTEGGIA 20 MESIAmministratore della Ideal Paint Srl (già snc) di Azzano, fallita nel gennaio 2016, Mauro Pasquali, 58 anni, ieri ha patteggiato 1 anno e 8 mesi (pena sospesa) davanti al gup Monica Biasutti (pm Federico Baldo) per bancarotta. All'imprenditore azzanese si contestava di aver utilizzato una perizia di stima redatta irregolarmente aggravando il dissesto, di aver tenuto in modo incompleto i libri contabili e di aver prelevato a titolo di rimborso 14mila euro nonostante la società fosse in stato di...