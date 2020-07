LO STOP

PORDENONE Ex bagni pubblici, dopo gli spiragli che si erano aperti lo scorso autunno, ora è tutto fermo. In Comune giace ancora una richiesta ufficiale per avviare i lavori legati alla recinzione. Doveva essere il primo passo verso la rinascita del sito di viale Martelli, ma da allora non ci sono più state né notizie, né azioni concrete. La conferma è arrivata dalle stanze del Municipio: non è pervenuta alcuna altra richiesta, e i lavori non sono mai partiti.

Gli ex bagni pubblici di Pordenone sono di proprietà privata. Il quadro societario riconduce alla Zago Srl, azienda di Prata di Pordenone con 40 anni di esperienza alle spalle e specializzata nella produzione di birre artigianali. Ed proprio da lì era trapelato l'annuncio di una svolta epocale per il futuro dello stabile, oggi diroccato. Entro la fine del 2019, infatti, dovevano essere programmati i primi lavori, per realizzare le opere di ristrutturazione di recinzioni e murature esterne. Sarebbe stato il primo passo, e quello successivo sarebbe risultato ancora più interessante. La Zago, infatti, è tecnicamente un birrificio. Ma il progetto era proprio quello di trasformare i locali in una vera birreria. Mancava infatti di una costola commerciale diretta al pubblico, mentre gli affari volavano per quanto riguardava il business to business, cioè la vendita dei prodotti a chi la birra, a sua volta, la serve al bancone. Invece negli ex bagni pubblici ci sarebbe dovuto essere il commercio diretto, sotto forma di bistrot. Una specie di birreria, quindi, dove si sarebbero potuti gustare luppoli e malti sapientemente mescolati dall'azienda di Prata in una cornice che abbraccia la storia della città. Per quanto riguarda l'entità dell'investimento, il riserbo è sempre stato totale. Ma si doveva trattare di un'operazione dall'alto valore paesaggistico, dal momento che gli ex bagni pubblici conservano pagine (ora incollate) del libro di storia della città. Sono stati edificati nel 1907 per offrire un servizio che potesse migliorare le condizioni di vita della cittadinanza, in quanto la maggior parte degli abitanti sfruttava ancora l'acqua sorgiva che circondava la città per soddisfare comuni esigenze igieniche. I bagni pubblici furono ampliati nel 1934 e nel 1949. L'impianto rimase in attività fino agli anni Settanta, poi la modifica degli stili di vita dei cittadini di Pordenone rese superflua la sua funzione.

