PORDENONE «Il Decreto del Presidente del Consiglio agli articoli 5 e 6 regola gli ingressi nel nostro Paese da una serie di nazioni estere che vengono elencate. Tra questi vengono citate la Romania e la Bulgaria. Lo scopo, come è noto, è quello di svolgere un'azione di prevenzione anti-Covid con l'obiettivo di tutelare la salute di tutti i possibili interessati. Evitando di voler entrare nel merito della bontà del provvedimento nazionale e di alimentare altre inutili polemiche di cui abbonda la nostra penisola, ci si è posti però una serie di domande suggerite anche dalla lettura delle Faq (ovvero domande e risposte sull'emergenza sanitaria) recuperate nel sito della Regione». A parlare è Giuliana Pigozzo (in foto) dello Spi Cgil. «Nella nota regionale si legge che chi rientra da Romania e Bulgaria deve rimanere in isolamento fiduciario per 14 giorni. Sono alcuni dei Paesi dai quali provengono moltissime persone che svolgono nel nostro territorio, il lavoro di badanti a molti anziani ed è utile conoscere come la nostra Regione, attraverso le strutture sanitarie preposte, assicuri il rispetto di tale provvedimento. Lo chiediamo perché è indispensabile garantire la sicurezza, la salute ed il lavoro di chi rientra da quei Paesi e di conseguenza tutelare gli anziani o altre persone a rischio. Conoscere quali interventi pubblici siano stati adottati per assicurare la quarantena delle lavoratrici, eventualmente interessate, nonché comprendere quali siano le strutture disponibili, nel caso quelle stesse lavoratrici non avessero altro domicilio che quello dell'assistito, per poter adempiere agli obblighi di legge. Sarebbe anche il momento di istituire quell'albo regionale delle badanti, quale strumento per garantire trasparenza, legalità e rispetto dei diritti ad entrambe le persone interessate: badanti, anziani e loro famiglie. In questo modo si ovvierebbe, come invece accade, a situazioni di irregolarità lavorativa che non aiutano sicuramente la necessaria azione di tutela della salute».

La Pigozzo va avanti. «Si è dimostrato che gli anziani sono stati bersagli facili del virus e restano persone che hanno bisogno di garanzia di continuità assistenziale, anche in forme individuali. Quindi il lavoro delle badanti è estremamente importante, nonostante spesso non venga riconosciuto tale e queste donne a volte sono le uniche persone che si prendono cura degli anziani, spesso non autosufficienti. Per questo motivo non dare loro la possibilità di continuare a lavorare con i diritti e le tutele sanitarie di tutti gli altri, significa nuocere ancora di più agli anziani. Gli anziani deboli hanno bisogno di cure e contatto' costante. Non si può badare loro a distanza. Perciò è fondamentale che anche nelle abitazioni, così come negli ospedali e nelle case di riposo, siao garantite tutte le misure per la salute e la sicurezza. Ed è un tema, ed una responsabilità, che riguarda tutte le istituzioni: Regione e Comuni».

