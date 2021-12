ASSISTENTI FAMILIARI

PORDENONE A due mesi esatti dall'introduzione dell'obbligo del green pass anche per tutti i lavori domestici sono molto poche le sospensioni scattate per quei lavoratori che ne sono sprovvisti. È piuttosto difficile, infatti, che la famiglia - nella veste di datore di lavoro, come sarebbe tenuta a fare - sospenda la badante del parente anziano o la baby sitter dei figli. C'è però anche da sottolineare - come spiegano allo Sportello Badanti della Cisl di Pordenone - che nelle ultime settimane diverse badanti che, pur di non perdere il lavoro e l'alloggio nel caso in cui siano conviventi dell'assistito, hanno provveduto a vaccinarsi. Oppure in alternativa a effettuare i tamponi ogni 48 o 72 ore a seconda del tipo di test.

CONTRATTI SOSPESI

Resta il fatto che di contratti bloccati, cioé di sospensioni della badante o della colf in quanto no-vax, se ne contano davvero pochi. «È un settore - spiegano ancora allo Sportello di assistenza contrattuale del sindacato - in cui è anche un po' difficile avere un quadro chiaro della situazione. A ridosso dello scorso 15 ottobre avevamo notato, da parte delle famiglie, un forte interesse a capire che cosa prevedesse esattamente il decreto sull'obbligo del Green pass e sulla necessità per le famiglie stesse di chiederlo alle assistenti domestiche e di controllarne la validità». E l'eventuale violazione dell'obbligo di controllare il certificato verde espone i datori alla sanzione amministrativa da 400 a mille euro. Ma rispetto a questo si deve anche tenere conto del fatto che i datori di lavoro domestico hanno una possibilità molto più teorica che pratica di subire visite ispettive da parte degli organi di vigilanza. Evidentemente sono più soggetti ai controlli i luoghi di lavoro come le aziende o in particolare bar, ristoranti e pubblici esercizi. Oppure centri sanitari e studi professionali sanitari privati.

Un dato preoccupante emerge da alcune ricerche effettuate a livello nazionale: oltre il 40 per cento dei datori di lavoro che si sono trovati loro malgrado in situazione di irregolarità ha deciso di mantenere inalterato il rapporto di lavoro pur consapevoli dei rischi e delle possibili sanzioni.

Di fronte a questa situazione, tuttavia, le famiglie in quanto datori di lavoro domestico sono tenuti ad applicare le norme in materia. «Dipende molto - spiega chi conosce il settore - dal buon senso e dalla responsabilità di ciascuno.

Concetto che, nel caso del green pass, si declina nella necessità che chiunque ospiti nella propria abitazione un lavoratore o una lavoratrice domestica abbia l'onere di chiedere, esattamente come accade al mattino nelle fabbriche e negli uffici, al proprio collaboratore l'esibizione del certificato verde. È lo stesso approccio di chi, nei mesi passati, ha applicato i limiti al numero massimo di persone da ospitare in casa o quelli, ancora più stringenti, derivanti dal coprifuoco.

LE RICHIESTE

I problemi che sempre più spesso nelle ultime settimane vengono segnalati dalle famiglie che si servono di badanti o colf sono legati all'aumento dei casi di quarantene. Ovvero, badanti e assistenti familiari (in questi casi evidentemente non conviventi) che si mettono in quarantena in quanto contatto di un parente (ultimamente in molti casi si tratta di bambini o studenti più grandi) che è risultato essere positivo.

