Badante sotto choc bussa all'amica: «Aiuto, è bruciato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE TESTIMONIANZEPORDENONE Il fumo, l'odore pungente, la badante che continua a camminare avanti e indietro senza dire una parola. Non sono ancora anche le 11, quando da via Monti viene dato l'allarme al 112. Le ex guardie carcerarie Francesco De Simone e Donato Bisceglia stanno rientrando a casa, quando sentono un forte odore di bruciato e notano il fumo che si leva dall'abitazione al civico 4, dove vive l'84enne Rosina Cecco. «Ci siamo avvicinati - spiegano - c'era fumo e un forte odore, abbiamo subito chiamato i soccorsi». A chiamare il...