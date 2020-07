AZZANO

C'è anche il giovane azzanese Davide Sut tra i selezionati del contest dedicato ai ragazzi delle scuole superiori regionali promosso da Fondazione Pordenonelegge e Istituto Flora con l'Area Giovani del Cro e l'Assessorato regionale alla Cultura. Ognuno poteva esporre un desiderio, l'avventura di un pensiero nuovo, immaginare cosa fare di diverso, quando tutto questo (Covid) sarà veramente finito. «Il progetto Sposta la tua mente al dopo... e raccontalo, è nato - spiegano gli organizzatori - perché non vogliamo perdere la fiducia che abbiamo riposto nella possibilità di incontrarci nei racconti della vita. E, in questa inattesa realtà, che ha riguardato e riguarda tutti, più intenso è andato il pensiero ai ragazzi, che hanno dovuto affrontare stati d'animo opachi e relazionarsi con gli altri in un modo mai immaginato prima». Racconta Davide, 17 anni, che a settembre frequenterà l'ultimo anno al Mattiussi -Pertini di Pordenone, e poi proseguirà sicuramente gli studi.

EMOZIONI IN LOCK-DOWN

«Non sapevo nulla di questo concorso. Sono stato sorpreso del fatto che il mio testo, nato come un semplice compito scolastico, venisse poi pubblicato. Il testo in sè è semplice, e si basa sulle emozioni che io, come altre persone, ho provato durante il periodo del lock down - afferma Davide - e forse proprio la semplicità e la trasparenza hanno valorizzato quelle scarne righe». Il giovane azzanese poi racconta: «La scuola durante il lock down non è stata facile, e penso di parlare a nome di molti studenti, quando dico che sarebbe stato molto meglio andare a scuola. Le difficoltà si sono riscontrate soprattutto nel primo periodo - sottolinea - quando tutto era una novità e nessuno aveva idea di cosa fare e come farlo. Col tempo, ovviamente, ci abbiamo fatto l'abitudine, anche se con svariate difficoltà, dato che l'apprendimento in videoconferenza è più difficile rispetto ad una spiegazione faccia a faccia. Mi auguro che il prossimo anno sarà totalmente diverso e di poter ritornare a scuola senza impedimenti di nessun tipo. Mi auguro veramente che tutto questo incubo presto possa finire.

VOGLIA DI USCIRE

La prima cosa che farei è andare via, partire, anche solo per una giornata, da qualche parte, con gli amici, al mare, in montagna, in città, mi basterebbe uscire da queste case che ci hanno tenuti rinchiusi in questi mesi, poter finalmente riabbracciare le persone, sedersi al ristorante, parlare, mangiare, ma soprattutto poter stare vicini, tornare a vivere. Rivorrei la possibilità di entrare e uscire senza mascherine, senza metro di distanza e senza restrizioni. Rivorrei le serate passate a ridere. Un altro desiderio è tornare a scuola, mi sono reso conto di quanto fosse bello prendere la corriera, alle sette del mattino, sedersi su un banco e rivedere tutti i compagni, di quanto quello stress da oddio perdo la corriera fosse così importante, e di come tutte le azioni stupide avevano un valore. La distanza che ci ha separati in queste settimane è servita a capire le persone che realmente contano nella nostra vita - conclude - quelle che ti chiedono come stai?, pronte a darti una mano, e ti accorgi che queste persone si contano sulle dita di una mano».

Mirella Piccin

