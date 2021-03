«Azione di Carlo Calenda non si presenterà alle prossime elezioni per l'elezione della nuova giunta comunale a Pordenone, nemmeno per appoggiare una delle liste in corsa».

Così esce allo scoperto Claudio Zol, il referente provinciale del movimento politico guidato dall'ex ministro dello Sviluppo economico, che continua: «Ora che i sondaggi ci attestano al 4% per il solo fatto di rappresentare una forza liberale di centro, sarebbe comodo sostenere un candidato sindaco in cambio di qualche forma di riconoscenza. Ma la coerenza con gli ideali del movimento e quella fin qui dimostrata anche a livello nazionale - rimarca Zol - ci impediscono di appoggiare sia il candidato sostenuto da Lega e Fratelli d'Italia, che un candidato sostenuto dal fronte populista rappresentato dal Movimento 5 Stelle».

Secondo Zol, gli iscritti alla sezione provinciale di Azione (che hanno già superato le 100 unità) «ritengono infatti che gli ideali liberali riformisti del partito di Carlo Calenda sono di molto distanti e si contrappongono nettamente ai movimenti succitati». Conclude Zol: «Non mancheremo comunque di presentare proposte utili per la città e un programma alternativo con proposte concrete: la concretezza e il pragmatismo sono infatti elementi costituenti Azione. Il gruppo di lavoro di Pordenone - conclude il referente provinciale del movimento - si distingue per la competenza e l'esperienza sia in ambito imprenditoriale e manageriale che nella gestione della cosa pubblica. Sarà nostra premura nelle prossime settimane proporre idee concrete utili per la città di Pordenone».

