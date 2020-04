AZIONE CATTOLICA

PORDENONE La pandemia ferma le elezioni regionali, ma non quelle dell'Azione cattolica. Fino al 2023, l'Ac diocesana sarà presieduta da Paola Colussi, classe 1966, della parrocchia di San Michele Arcangelo di Arzene. Ancora una guida rosa, dunque, per un movimento che pur accusando (come tutti) la crisi del volontariato, può contare ancora su una platea costituita da più di duemila persone di età diverse, con l'indotto garantito dai ragazzi che gravitano intorno agli oratori. Dopo l'esito delle urne, è toccato come sempre al vescovo dare l'imprimatur finale, indicando la nuova numero uno di Concordia-Pordenone. In attesa di un ritorno alla normalità, gli educatori hanno poi scelto la modalità virtuale per allestire i tavoli di lavoro destinati a mettere a punto il programma dei prossimi mesi. Le difficoltà logistiche non hanno impedito una consistente partecipazione. Gli spunti raccolti grazie alle riflessioni comuni sono stati fondamentali, rivelandosi un valido punto d'inizio è la tesi della neopresidentessa -. L'obiettivo che ci siamo posti è ora quello di attuare, per quanto possibile, consigli e proposte.

NOMI

L'organigramma 2020-23 vede come vicepresidenti del settore adulti Anna De Bortoli e Fabiano D'Andrea, mentre i pari ruolo per i giovani sono adesso Anna Dall'Agnese e Oscar Damiani. Nei ruoli di responsabili dell'articolazione ragazzi ci sono Giada Marcassa e Giovanni Giusti. La segretaria generale diocesana è Nicole Colussi, l'amministratore Miriam Cominotto e il responsabile della formazione Alex Coden. La funzione di assistente unitario e degli adulti tocca a don Fabio Magro, quella per i giovani a don Davide Brusadin. Per l'Acr l'incaricato è don Davide Ciprian.

MISSION

Tutto questo con la benedizione del presule. I tempi sono complessi e il compito dell'evangelizzazione nella nostra città, ovvero la diocesi e le parrocchie, si fa sempre più arduo è la tesi di monsignor Giuseppe Pellegrini -. Nei prossimi anni, all'interno di un cammino sinodale, saremo chiamati alla conversione e a un serio discernimento: preti, diaconi, persone consacrate, laici, comunità cristiane, gruppi e associazioni. Notevoli gli stimoli, a giudizio vescovile: Ci troviamo di fronte a un cambiamento epocale del vivere la Chiesa e siamo tutti chiamati ad assumerci la responsabilità di essere inviati a portare il Vangelo nel mondo. Al movimento, faTto di persone abituate a partecipare responsabilmente e democraticamente alla vita associativa, chiedo d'inserirsi con passione e disponibilità all'interno del processo di riforma. (pps)

