IL RALLENTAMENTO

PORDENONE Dopo l'emanazione dell'ultimo decreto del governo che comprende anche gli ammortizzatori sociali è cominciata la corsa delle imprese alla cassa integrazione prevista ad hoc per l'emergenza Covid-19. Solo nel Friuli occidentale nella giornata di ieri Confindustria Alto Adriatico e organizzazioni sindacali della metalmeccanica hanno siglato quasi cinquanta accordi per la cassa integrazione. Un record che è stato raggiunto in poche ore. Tantissime le aziende che hanno deciso di accedere al paracadute per i propri dipendenti per un rallentamento dell'attività produttiva o per chiusure di alcuni giorni. La cassa Covid-19, così come previsto dal decreto Cura Italia, può avere una durata fino a nove settimane. Anche se - con la prima cinquantina di intese firmate tra aziende e rappresentanze sindacali - quasi tutte le aziende non hanno scelto lo stop per l'intero periodo. Nella grande maggioranza delle fabbriche la cassa Covid è stata chiesta per due o quattro settimane. Si tratterebbe soltanto della prima fase: se la situazione sanitaria proseguirà nella misura delle ultime giornate molto probabilmente il periodo di cassa si allungherà.

MISURA PREVENTIVA

L'ammortizzatore può essere utilizzato sia per rallentamenti produttivi che per chiusure parziali dei siti produttivi. Ma anche per stop produttivi di una o due giornate per la sanificazione dei locali produttivi. Cassa utilizzabile anche nei casi di riduzione d'orario. Tra le prime cinquanta richieste ci sono colossi come Electrolux, ma anche piccole realtà della filiera meccanica. Nel settore legno-arredo si sono registrate molte chiusure totali. La Cisl del comparto chiede comunque alle aziende una fermata temporanea totale per almeno dieci giorni, ovvero, in casi straordinari, una prima sospensione per attuare la fase di sanificazione, una riorganizzazione dell'attività nei reparti cogliendo l'obiettivo di disporre in maniera ridotta dei dipendenti (minore presenza concomitante di addetti) con introduzione della riduzione dell'orario settimanale. La fermata temporanea è ancor di più necessaria perché il primo dei problemi con cui si stanno scontrando le aziende è quello della difficoltà di reperimento delle materie prime e della mancanza di trasportatori per le spedizioni, anche la filiera dei fornitori e del terziario fa i conti con magazzini di semilavorati vuoti per le difficoltà di approvvigionamento».

