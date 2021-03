Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AZIENDE IN GINOCCHIOPORDENONE Il lockdown previsto per le festività pasquali rischia di mettere in ginocchio - oltre che l'intera filiera di hotel, ristoranti e bar - anche la sviluppata rete degli agriturismo. Una autentica mazzata - per il secondo anno - per quelle aziende agrituristiche che vivono sia sull'offerta dell'accoglienza e della ristorazione (cié camere e ristoranti) ma anche sulle aziende agricole che il più delle volte...