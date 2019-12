Aziende in frenata, cassa e ferie natalizie più lunghe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CHIUSURE ANTICIPATEPORDENONE Il rallentamento negli ordini e nella produzione industriale era evidente già dalla fine dell'estate. Ma in quest'ultima parte dell'anno, in particolare per il comparto della metalmeccanica legata alla subfornitura, quel rallentamento si è trasformato in una brusca frenata. E il dato più evidente è legato a un nuovo boom di richieste di cassa integrazione. Sia per il mese di dicembre ma in prospettiva anche per la prima parte dell'anno che è ormai alle porte. Oltre alla cassa integrazione ordinaria molte...