I CONTROLLI

PORDENONE Aperti nonostante la Prefettura non avesse concesso la prosecuzione dell'attività produttiva. È successo a San Vito al Tagliamento, dove la Guardia di finanza ha sanzionato la El. Pass Srl, una ditta che si occupa di assemblaggio, cablatura e commercializzazione di sistemi meccanici, elettrici ed informatici. Si tratta di un'attività che non rientra tra quelle consentite. Nonostante avesse fatto istanza di deroga, l'Ufficio territoriale del Governo aveva ritenuto la produzione non essenziale. I militari delle Fiamme Gialle, nel corso di un controllo per verificare l'osservanza delle disposizioni del Dpcm, hanno scoperto il mancato rispetto della sospensione dell'attività. Al lavoro c'erano sei operai, di conseguenza l'azienda è stata sanzionata e costretta a interrompere immediatamente il lavoro.

LA FALSA MALATTIA

È stato un equipaggio della Guardia di Finanza, impegnato in attività di vigilanza sul rispetto delle misure contenitive anti-Covid disposte dalla Prefettura, a controllare in via Maestra a Pordenone un'auto con a bordo due persone. Quando i militari hanno chiesto il motivo dello spostamento, il conducente ha dichiarato che stava portando in farmacia l'amico perché non si sentiva bene e aveva la febbre. «Mi spieghi meglio quali sono i sintomi - ha detto il finanziere - così chiediamo subito l'intervento di un'ambulanza». A quel punto l'automobilista ha confessato: «Sono uscito solo per fare un giro con il mio amico». Entrambi sono stati sanzionati.

CORSE E PASSEGGIATE

Anche la Polizia locale di Pordenone - Cordenons ha rafforzato i controlli mettendo a disposizione della Prefettura tutto l'organico degli agenti per arginare la diffusione della pandemia. Nei controlli degli agenti sono finiti soprattutto runner, ciclisti e automobilisti. Alcuni pordenonesi hanno riferito di aver inforcato la bicicletta perchè a casa si annoiavano. Molti automobilisti hanno riferito che andavano a prendere le sigarette. Il problema è che sono stati tutti - runner, ciclisti e automobilisti - fermati lontano sia da casa sia dal tabaccai più vicino. Chi era in auto è stato sanzionato con 533,33 euro (373 se paga entro 20 giorni).

I DATI

I monitoraggi disposti dalla Prefettura nella giornata di martedì hanno toccato 805 persone: ben 46 non avevano alcun motivo per uscire di casa e sono state sanzionate. Polizia di Stata, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizie locali hanno controllato anche 760 attività commerciali che operano nel Friuli Occidentale: erano tutte in regola.

