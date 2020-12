SANITÀ

PORDENONE Il 2021 si apre con tre nuovi primari - direttori di Struttura complessa - nell'Asfo, che vanno a coprire una parte delle posizioni attualmente scoperte, mentre altre tre nomine sono attese per i primi mesi del prossimo anno.

Le nomine sono state illustrate ieri dal direttore generale dell'Azienda sanitaria, Joseph Polimeni: «In un anno complesso come quello dell'emergenza pandemica - ha spiegato -, un annus horribilis in cui abbiamo ancora mille problemi, siamo riusciti comunque a condurre in porto importanti procedure selettive».

I NOMINATI

Il primo nome è quello di Massimo Rondana, destinato alla Struttura complessa di Medicina interna di Spilimbergo. Il secondo, quello di Mauro Valentino Biscosi, alla guida della Struttura complessa di Radiologia di Pordenone e Sacile. Infine, Sandro Sulfaro guiderà il Dipartimento di Medicina dei servizi. «Sono primariati molto importanti - commenta Polimeni -, che si aggiungono ad altre nomine che abbiamo fatto, come quella di Tommaso Pellis a direttore del Dipartimento delle Emergenze, Maurizio Tonizzo a direttore del Dipartimento di Medicina e Luigi Corso al Dipartimento Ortopedico. Mi dispiace invece sia andato deserto il bando per un'altra Struttura operativa complessa, il Presidio ospedaliero di San Vito-Spilimbergo, ma ci rifaremo nel 2021».

«Credo che con questa spinta - commenta Polimeni - potremo affrontare con maggiore fiducia l'anno prossimo, quando ci saranno da effettuare altre nomine come quella per la Struttura complessa Centro di Salute mentale 24 ore dell'area del Noncello, la Struttura complessa del Laboratorio di analisi e quella della Nefrologia, oltre ad altre Strutture complesse che dobbiamo cominciare a coprire. Ma la nomina dei primari è un'operazione complessa e il Covid non ci ha dato certo una mano».

Il percorso è comunque ancora lungo e procederà per tappe: «Abbiamo trovato più di venti posizioni scoperte, fra Strutture complesse e Dipartimenti e dobbiamo avviare una serie di procedure - continua -. Per questo abbiamo stilato un cronoprogramma, individuando le priorità e ci siamo dati una scaletta». Dopo queste nomine di fine anno, quindi, «se ce la facciamo, a febbraio dobbiamo effettuare quella per il Centro di Salute mentale 24 ore del Noncello, quella per il Laboratorio di analisi, scoperto da oltre due anni, e quella per la Nefrologia. Queste le prime tre priorità, alle quali se ne aggiungono eventualmente altre, quali la Microbiologia. Altre sono meno prioritarie, come la seconda Struttura complessa di Anestesia e rianimazione e la Cardiologia».

Ma il capitolo dei primari è solo uno di quelli sotto la lente: «Qui stiamo parlando di incarichi gestionali, poi dobbiamo lavorare anche sugli incarichi professionali e svilupparli meglio, investendo su medici che hanno particolari competenze tecnico-professionali».

I NUMERI

Ed è di ieri mattina l'incontro con i sindacati sulle procedure di reclutamento in corso, con un confronto sui numeri. È positivo il saldo del personale medico e veterinario in Asfo nel 2020 e nel primo trimestre del 2021: dopo un calo dalle 538 unità del 31 dicembre 2019 alle 533 del 30 giugno scorso, la stima al 31 dicembre prossimo si attesa a 555 (+17). Le procedure in atto porteranno altri 15 ingressi e dunque al 31 marzo prossimo il saldo sarà positivo di 32 unità. Positive tutte le voci: il maggior incremento, +26 unità al 31 marzo 2021, riguarda i medici, mentre aumentano di tre unità i medici di Strutture complesse, gli odontoiatri, i veterinari di Strutture complesse e i veterinari.

Lara Zani

