Avvocati alle urne Ecco i candidati

FOROPORDENONE Due aggregazioni e un candidato solitario. Da ieri sono usciti allo scoperto i candidati per il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pordenone. Si vota il 7 e 8 maggio, dopo il blocco delle elezioni dello scorso gennaio, dettato dalla sentenza con cui la Cassazione ha decretato che coloro che già facevano parte del Consiglio non avrebbero potuto candidarsi più di due volte consecutive. Una linea rigida, che ha messo in difficoltà tutti i consigli provinciali, compreso quello di Pordenone: la presidente Rossana Rovere,...