Avvocati alle urne, boom di affluenza per eleggere Rumiel

FOROPORDENONE Quello degli avvocati del Foro pordenonese, alle urne per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine, è stato un voto espresso nel solco della continuità. Alberto Rumiel, 42 anni, originario di Sesto al Reghena e studio legale in città, con 344 preferenze ha trascinato la lista Un consiglio - una squadra. Un servizio che continua, che si è aggiudicata ben dieci degli undici posti disponibili. Con Rumiel entrano in consiglio Ludovica Silei (264 voti), Alessandro De Paoli (216), Igor Visentin (205), Francesca Palugan (182), Manuela...