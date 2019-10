CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AVVIO LENTOPORDENONE Se non è caos, poco ci manca. AQ distanza di quasi un mese dall'inizio dell'anno scolastico, infatti, gran parte delle scuole della provincia non hanno ancora adottato l'orario definitivo, mancano insegnanti e ci sono parecchie cattedre vuote. Soffrono di più gli istituti con materie tecniche - specialistiche, ma il vero problema sta nel sostegno. Non sono state effettuate tutte le chiamate sul sostegno dichiara Alessandra Rosset, responsabile della scuola Polo Mattiussi - Pertini che ha il polso di tutti gli istituti -...