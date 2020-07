CASARSA

Via libera, da parte della Giunta comunale di Casarsa, al bilancio consuntivo del 2019. L'amministrazione guidata da Lavinia Clarotto annuncia di aver chiuso il 2019 con un avanzo di amministrazione di circa un milione e 300 mila euro. È già stato stabilito che una parte sarà utilizzata per affrontare l'emergenza economica derivante dalla pandemia da Covid-19. Ecco, nel dettaglio, di quali voci si compone l'avanzo di amministrazione: l'importo ammonta a 2 milioni 706 mila 556 euro. Di questi, 508 mila 199 euro sono assegnati al fondo crediti di dubbia esigibilità, mentre 429.500 euro sono stati inseriti nel fondo contenziosi. Vincolata, per diverse voci stabilite dalla legge, è anche la somma di 396 mila 343 euro. Dunque, a conti fatti, la parte disponibile per l'amministrazione comunale ammonta a un milione 313 mila 492 euro, somma che il Comune può spendere già nell'anno in corso. Nel dettaglio, tale somma può essere destinata alla copertura di debiti fuori bilancio, per provvedimenti necessari alla salvaguardia di equilibri di bilancio, per il finanziamento di spese di investimento, per spese correnti a carattere non permanente e per l'estinzione di prestiti. La Giunta non ha ancora deliberato nel dettaglio sulla destinazione dei fondi, ma la linea di indirizzo è già definita ed è legata all'emergenza economica causata dal lock-down, che sta interessando l'intero territorio. Già in consiglio comunale era stato annunciato che gli sforzi degli amministratori sarebbero stati rivolti a dare risposte concrete ai residenti.

La sindaca, Lavinia Clarotto, ribadisce il concetto: «È stato dato incarico agli uffici di verificare come poter istituire un fondo di solidarietà post Covid-19 per aiutare famiglie, imprese e associazioni del territorio». La caratteristica del fondo da cui attingere è quella di aiutare, nei prossimi mesi, famiglie, imprese e associazioni. «Allo stato attuale - anticipa la sindaca - l'indicazione è quella di non immettere nel fondo tutta la somma disponibile, ma solo una parte, lka cui entità sarà decisa nel dettaglio, dalla Giunta, nelle prossime settimane. Sarà un fondo - conclude - che potrà essere integrato dall'amministrazione secondo necessità».

Il resto dell'avanzo disponibile sarà utilizzato per altre occorrenze. Tra le prime azioni già deliberate dalla Giunta c'è stata la concessione gratuita del suolo pubblico a tutti i bar e gli esercizi commerciali che ne hanno fatto richiesta, così da venire incontro alle loro esigenze. Utilizzando lo spazio esterno alle attività, infatti, gli esercenti possono servire maggiore clientela nel rispetto delle misure di sicurezza.

E.M.

