Autonomia finanziaria, Bolzonello ora attacca Fedriga

LA POLEMICAPORDENONE La priorità detta in tutte le salse dal governatore Massimiliano Fedriga era ed è rinegoziare il patto con lo Stato. Oggi, con il suo ritardo, conferma che era l'ennesimo slogan, senza alcun risultato concreto, raccontato ai cittadini. Se non ha ancora chiuso alcun accordo, a differenza di altre Regioni speciali come Sicilia e Valle d'Aosta, è dovuto al fatto che si è perso troppo tempo in chiacchiere. A dirlo è il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello commentando l'anticipazione al 31 gennaio 2019, inserita nel...