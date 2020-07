IL PIANO LOCALE

LIGNANO Parallelamente all'accordo tra le tre Regioni, anche il Fvg (stavolta da solo) lancia la sua campagna per le vacanze in casa. Si chiama Friuli Venezia Giulia a braccia aperte ed è il pacchetto di offerte per le aree costiere. Il piano è basato sulla digitalizzazione degli accessi in spiaggia, una strettoia resasi necessaria per poter rispondere in modo rapido ed efficiente alle nuove norme di sicurezza anti-contagio. «Abbiamo cercato - ha spiegato Lucio Gomiero, dg di Promoturismo Fvg - di preparare le vacanze dei nostri ospiti affinché ne traggano tutti i benefici senza perdere tempo nelle incombenze che sono necessarie quest'anno per garantire la sicurezza sanitaria: si può, per esempio, prenotare l'ombrellone on line da casa, ricevendo un qr code da esibire su cellulare o con una semplice stampa, accedendo così subito alla spiaggia, saltando eventuali code. Da oggi è possibile anche compilare da casa l'autodichiarazione per la temperatura corporea, accedendo dal sito www.spiaggiafvg2020.it». Presentate anche le nuove esperienze che vanno ad arricchire il sito www.marefvg.com rinnovato a maggio 2020 (15.784 utenti e oltre 40mila visualizzazioni) in cui è possibile trovare la raccolta di tutte le attività per un vacanza al mare che completi la fruizione della spiaggia (cento in tutto, tra cui la Fat sand bike, pedalare in riva al mare con le prime luci del mattino; escursioni in sup in laguna; tour nel Golfo di Trieste a bordo di uno yacht d'epoca e aperitivo). «Sarà un'estate diversa rispetto alle precedenti, ma sarà bella e sicura. Abbiamo approvato un piano marketing che contempla l'intera costa, da Lignano Sabbiadoro fino a Muggia, e le linee guida recepite dai vari concessionari dimostrano che si può andare in spiaggia con la massima sicurezza», ha detto l'assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini.

LA POLEMICA

Ieri a Lignano c'è stato spazio anche per un'aspra polemica a distanza tra l'assessore Bini e il vicesindaco di Grado (Go), Matteo Polo. Quest'ultimo, criticando le norme di sicurezza adottate da Promoturismo (in particolare la schedatura all'ingresso dei bagnanti), sui social aveva invitato i gestori della Git (Grado impianti turistici) a disattendere le indicazioni. «È brutto leggere delle affermazioni del genere da parte di un amministratore locale. È una dimostrazione di ignoranza, dal momento che ad essere ignorate sono delle norme di sicurezza ancora utili. Sono molto arrabbiato». Questa la risposta dell'assessore Bini.

