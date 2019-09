Auto lo travolge mentre corre, 35enne grave

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INVESTIMENTOPORDENONE La prima auto, che occupava la corsia più a destra, si è fermata e lo ha fatto passare. La seconda no, lo ha preso in pieno proiettandolo prima sul parabrezza e poi sulle sterpaglie dell'aiuola spartitraffico che divide le due carreggiate di via Pola, di fronte all'hotel Santin e a pochi metri dalla rotonda.I FATTIE.M., 35enne nato a Trieste che lavora a Pordenone, alle 14 di ieri stava attraversando la strada correndo, in pantaloncini corti e scarpe da ginnastica: arrivava da viale Treviso ed era diretto verso la...