INCIDENTE

PORDENONE Quattro ventenni sono rimasti feriti in incidente stradale sulla Cimpello-Sequals, all'altezza del raccordo tra la statale 13 e l'A28. È successo verso la mezzanotte di ieri. N.C., 25 anni, di Fontanafredda, era alla guida di una Fiat Punto, a bordo aveva altre tre amici. Arrivata allo svincolo per Sacile, forse a causa di un momento di esitazione, è andata a sbattere contro la cuspide del guard-rail, che in quel punto è stata sostituita da un moderno attenuatore d'urto che probabilmente ha salvato la vita al ragazzi o, comunque, ha impedito che le conseguenze dell'incidente avessero conseguenze più gravi.

A Cimpello sono arrivati i Vigili del fuoco e il personale del 118. La sala operativa del soccorso regionale di Palmanova ha inviato anche l'équipe dell'elisoccorso, che si è presa cura della conducente. La 25enne è stata portata in elicottero all'ospedale di Udine. Ha riportato diverse fratture, ma non è in pericolo di vita. Trenta giorni di prognosi per N.D.I., 22 anni, di Zoppola, ricoverato all'ospedale di Pordenone, mentre M.A.D., 21, di Pordenone, è stata dimessa con 1 giorno di prognosi. Conseguenze lievi anche per L.G., un 21enne di Fiume Veneto. A ricostruire la dinamica dell'incidente sarà la Polstrada di Pordenone.

