Auto come bolidi, arriva la stangata per chi sgarra

VIABILITÀ SICURAPORDENONE Sulle strade di Pordenone si corre troppo. Da una settimana il Comune ha installato cinque velo ok (in via Mestre, Maestra vecchia, Villanova, Vallenoncello e Dogana) e altri sette saranno posizionati, il prossimo anno, su altrettante strade contrassegnate con il bollino rosso dalla polizia locale che, nei mesi scorsi, aveva effettuato uno studio che metteva insieme più fattori. Ma non basta: ci sono almeno altre dieci vie che dovrebbero essere costantemente monitorate (tra le quali via del Troi, Bellunello,...