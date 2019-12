Auto a fuoco, si cerca una donna

LE RICERCHE

PORDENONE Un'auto divorata dalle fiamme e una donna di 37 anni che da sabato sera, dopo alcuni messaggi inviati agli amici, è scomparsa. Volontari del Soccorso alpino e Vigili del fuoco da ieri la stanno cercando lungo gli impervi sentieri, solitamente battuti dai cacciatori, che si snodano sopra il ponte di Ravedis, in località Fous. È lungo la strada regionale 251, nel territorio comunale di Maniago, che sabato sera, alle 23, è andata a fuoco la Opel Corsa intestata al padre della donna. Ci sono volute 12 ore per rintracciare il genitore e cominciare a far chiarezza sulla vicenda. L'auto è sì intestata al 66enne originario di Roveredo in Piano, ma è in uso alla figlia. Gliel'ha regalata affinchè potesse andare a lavorare senza usare il motorino. Domenica notte l'uomo aveva il telefonino spento, per questo i carabinieri non sono riusciti a rintracciarlo. Al mattino è andato a cantare nel coro della chiesa, soltanto quando è finita la messa ha acceso il cellulare e scoperto che lo avevano cercato. L'uomo, che vive a Prata, non è stato in grado di fornire ai carabinieri del Nucleo investigativo di Pordenone e della stazione di Meduno indicazioni sugli spostamenti della figlia, perchè non la sente da qualche settimana. Nemmeno gli altri familiari hanno potuto dare un contributo alle indagini.

LE ULTIME ORE

Si sospetta che a bruciare la macchina sia stata la stessa donna scomparsa, un gesto compiuto dopo aver inviato ad amici messaggi in cui traspare che stava attraversando un momento di grande sofferenza. A rafforzare l'ipotesi è anche il fatto che un testimone ha riferito che si era fatta prestare una tanica. Sono stati alcuni amici di C.C. - queste le sue iniziali - ad aiutare gli investigatori. La 37enne, in passato paziente del Centro di igiene mentale, vive a Sacile in un alloggio che un'amica le ha affittato. Sabato sera ha cenato con gli amici, poi si è allontanata in macchina. Gli investigatori hanno sentito la persona a cui ha telefonato l'ultima volta e tutti coloro a cui ha inviato dei messaggi. Nessuno aveva notato atteggiamenti diversi dal solito, riferito di litigi o situazioni anomale. La donna si è allontanata in auto da sola, ha raggiunto il ponte della diga di Ravedis e avrebbe incendiato la vettura. Da quel momento il suo telefonino risulta irraggiungibile.

IL ROGO

Ad allertare il Nue112 è stato un automobilista di passaggio: «Sul ponte di Ravedis c'è un'auto che sta bruciando». I Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e si sono subito resi conto che a scatenarle non era stato un cortocircuito. I successivi rilievi dei carabinieri del Nucleo investigazioni scientifiche hanno trovato tracce di acceleranti, ma non è stata recuperata la tanica. Nell'abitacolo non è stato trovato alcun resto umano, da qui la speranza che la donna sia ancora viva, che si sia allontanata dal rogo imboccando qualche sentiero e che possa essersi infortunata. Fino a ieri sera le ricerche non hanno dato alcun esito. Ricominceranno questa mattina.

IL CALVARIO

Un anno fa la 37enne aveva tentato di porre fine alla sua vita in via Ponte Lacchin a Sacile. Quel gesto era un grido disperato d'aiuto, dopo che aveva perso il lavoro in un'azienda di Prata. Dopo 17 giorni di ospedale, aveva raccontato la sua storia in un'intervista al Gazzettino: un calvario, il suo. «Ho perso il lavoro e sono stata sfrattata - spiegava - Mettere insieme pranzo e cena senza un tetto sulla testa mi sta distruggendo». Per un periodo aveva dormito in auto, in attesa che i Servizi sociali trovassero una soluzione. Adesso la sua famiglia attende con ansia l'esito delle ricerche: la speranza del papà, delle sorelle e del fratello è di poterla riabbracciare al più presto.

