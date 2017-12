AUTO A FUOCO PORDENONE Il maltempo, che ha reso viscido l'asfalto e ridotto in

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AUTO A FUOCOPORDENONE Il maltempo, che ha reso viscido l'asfalto e ridotto in alcuni punti la visibilità, è stato la concausa di alcuni incidenti stradali che sono verificati ieri mattina in particolare lungo l'autostrada A28. Tutti, per fortuna, non hanno avuto gravi conseguenze per gli occupanti dei veicoli coinvolti ma all'alba si sono vissuti attimi di paura per una ragazza che ha rischiato di morire all'interno della propria macchina. L'utilitaria, dopo essersi capottata, ha preso fuoco. Per fortuna la conducente, contusa ma cosciente,...