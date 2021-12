IL CASO

PORDENONE È tramontata, almeno per ora, l'ipotesi che gli ausiliari del traffico possano accertare le irregolarità della sosta anche per i parcheggi non a pagamento. Nonostante sulla questione siano stati presentati emendamenti ad hoc dall'associazione di categoria AiPark, affinché venissero loro riconosciuti più poteri legittimi, oggi, secondo l'interpretazione prevalente, gli ausiliari possono multare solo chi sosta nei posti con strisce blu senza pagare. Ma non chi, per esempio, parcheggia a ridosso di quelle strisce (per esempio in doppia fila) rendendo difficili o impossibili le manovre degli utenti in regola per entrare o uscire dagli spazi a pagamento. E, tanto meno, chi sosta in divieto oppure occupa stalli riservati alle persone con disabilità.

LA DOCCIA GELATA

Da Roma è arrivata l'ultima doccia gelata: gli ausiliari dovranno continuare ad occuparsi dei parcheggi blu, il resto spetta alla polizia locale. Ed è qui il problema: «Dal momento che la nostra polizia locale è impegnata su più fronti osserva il sindaco Alessandro Ciriani per quanto riguarda le soste selvagge l'apporto degli ausiliari del traffico, magari adeguatamente formati, sarebbe stato ottimale. Invece, ancora una volta, è arrivata una risposta negativa».

Del resto quello degli ausiliari è un vecchio cavallo di battaglia di Ciriani. Era stato lui, a inizio del suo primo mandato, a chiedere la possibilità che gli ausiliari di Gsm, che gestisce la sosta a pagamento, potessero elevare sanzioni a quegli automobilisti indisciplinati che parcheggiano fuori dagli stalli o davanti ai passi carrai. Un vizietto che a Pordenone sembra essere ancora radicato. Da Roma, tuttavia, non sono mai arrivate risposte concrete.

«Se quell'ipotesi si fosse concretizzata ha ribadito Ciriani Gsm sarebbe diventata a tutti gli effetti un braccio operativo a supporto del nostro comando di polizia locale. I nostri agenti si sarebbero visti così sgravati da un'attività particolarmente onerosa in termini di impiego di tempo». Gli ausiliari del traffico avrebbero potuto, quindi, accertare le irregolarità della sosta anche per quanto riguarda i parcheggi non a pagamento. Avrebbero avuto il potere di sanzionare anche chi parcheggia (senza disco orario o con orario scaduto) la macchina in maniera selvaggia, magari davanti ai passi carrai.

«Credo che questo sistema - sottolinea il sindaco - sarebbe tornato molto utile al Comune, sia dal punto di vista economico che per quanto concerne gli aspetti del codice della strada».

Stesso discorso vale per gli Ave di Gea che, in caso di auto posteggiate davanti ad un bidone della spazzatura, che stanno intralciando la raccolta dei rifiuti, avrebbero potuto non soltanto sanzionarle ma anche richiederne la rimozione. Senza più, quindi, dover preventivamente contattare la polizia locale.

PIAZZA DEL POPOLO

È l'occasione per Ciriani, a proposito di posti macchina, di rilanciare la necessità di realizzare un parcheggio interrato, in piazza del Popolo, da 150-200 posti auto. Se il lockdown dell'anno scorso è coinciso con una drastica riduzione della necessità di disporre di nuovi stalli le sanzioni hanno subito un'importante battuta d'arresto, «adesso è necessario pensare ad una città che deve ripartire. Per questo si rendono necessari nuovi parcheggi». Della mancanza di sufficienti spazi si parla da tempo e l'amministrazione comunale è al lavoro per individuare nuovi spazi. I margini di manovra sono limitati ma le idee non mancano. Tra queste c'è quella di realizzare in piazza del Popolo, dove c'è la Prefettura, un parcheggio sotterraneo. Che, a seconda delle esigenze, potrebbe essere messo a disposizione sì dei residenti, ma anche di chi necessita di recarsi in centro, nelle vicine scuole (di fronte, tra l'altro, c'è la sede del Leopardi-Majorana) o all'ospedale Santa Maria degli Angeli.

Alberto Comisso

