Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ATTO VANDALICOPORDENONE Lo hanno fatto a pezzi. Evidentemente il velo-ok posizionato un anno fa in via Vallenoncello, nell'omonimo quartiere, lungo una delle strade di Pordenone in cui si tende a correre di più, a qualcuno non piaceva. Tant'è che già nella serata di sabato 10 aprile quella colonnina arancione era stata pesantemente danneggiata, ma non completamente distrutta. A metterla completamente fuori uso ci hanno pensato sabato sera,...