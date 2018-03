Ateneo, Unindustria fa lezione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ECONOMIA AZIENDALEPORDENONE Unindustria sale letteralmente in cattedra grazie all'intervento che il direttore, Paolo Candotti, ha tenuto nell'ambito del corso di Economia e gestione delle imprese dell'Università di Udine a Pordenone. La prolusione ha riguardato in particolare le modifiche che interverranno nel lavoro e nelle imprese industriali in funzione del passaggio al 4.0.«Un segnale importante - ha commentato Cristiana Compagno, docente di Economia e gestione delle imprese - della collaborazione con Unindustria Pordenone che...